Вирусолог Чепурнов пообещал «тяжелую зиму» из-за коронавируса

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24 октября 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

пара, фото: pixabay.com

Сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов предупредил, что тяжелая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продлится полгода.

«Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года», - пояснил он.

Чернов призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы снизить риск заражения. По его словам, после лета наблюдается «определенная усталость и пофигизм».

Ранее Центр мониторинга назвал «точную дату» окончания пандемии коронавируса в России.