Вирусолог Чепурнов пообещал «тяжелую зиму» из-за коронавируса
24 октября 2020, 14:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов предупредил, что тяжелая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продлится полгода.
«Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года», - пояснил он.
Чернов призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы снизить риск заражения. По его словам, после лета наблюдается «определенная усталость и пофигизм».
Ранее Центр мониторинга назвал«точную дату» окончания пандемии коронавируса в России.
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