Центр мониторинга назвал «точную дату» окончания пандемии коронавируса в России
22 октября 2020, 13:54[ «Аргументы Недели» ]
Российский Центр мониторинга биологических рисков, используя специальную математическую модель, рассчитал "точную" дату окончания коронавирусной пандемии в России.
В ходе разработки модели специалисты учитывали особенности распространения новой коронавирусной инфекции, ее мутации, разработку вакцин и достижения врачей в области лечения вируса. Расчеты показали, что рост заболеваемости достигнет пика через два месяца, а количество новых случаев заражения будет достигать 24 тысяч в сутки, после чего начнется спад.
При этом ученые считают, что датой окончания пандемии станет 16 декабря 2021 года. В Центре мониторинга спрогнозировали, что общее количество летальных случаев от COVID-19 за остаток 2020 года и 2021 год достигнет 52 тыc.
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