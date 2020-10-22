Центр мониторинга назвал «точную дату» окончания пандемии коронавируса в России

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22 октября 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

медик, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Российский Центр мониторинга биологических рисков, используя специальную математическую модель, рассчитал "точную" дату окончания коронавирусной пандемии в России.

В ходе разработки модели специалисты учитывали особенности распространения новой коронавирусной инфекции, ее мутации, разработку вакцин и достижения врачей в области лечения вируса. Расчеты показали, что рост заболеваемости достигнет пика через два месяца, а количество новых случаев заражения будет достигать 24 тысяч в сутки, после чего начнется спад.

При этом ученые считают, что датой окончания пандемии станет 16 декабря 2021 года. В Центре мониторинга спрогнозировали, что общее количество летальных случаев от COVID-19 за остаток 2020 года и 2021 год достигнет 52 тыc.