Гинцбург оценил продолжение испытаний вакцины от коронавируса после смерти добровольца

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22 октября 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал заявление Оксфордского университета о том, что в Бразилии продолжат проводить испытания вакцины от коронавируса после смерти добровольца.

«Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное — от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо», - пояснил он.

Однако сейчас Гинцбург может только сожалеть о смерти этого человека. Он считает, что, скорее всего, у компании есть «серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть» с вакциной и продолжать испытания.

«Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать», - добавил эксперт.