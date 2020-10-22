В Бразилии продолжат испытания оксфордской вакцины от коронавируса после смерти участника испытаний

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22 октября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шприц, фото: pixels.com

Национальное агентство по надзору за здоровьем сообщило, что в Бразилии скончался доброволец, который принимал участие в испытаниях оксфордской вакцины против новой коронавирусной инфекции. Препарат разработан компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

28-летний пациент умер «в результате осложнений COVID-19», говорится в публикациях местных СМИ. Кроме того, источники утверждают, что волонтеру ввели плацебо. Однако агентство подробную причину смерти не раскрывает «из соображений этики и конфиденциальности», также не приводятся данные о том, получил ли доброволец плацебо или вакцину.

«По итогу тщательного изучения этого случая в Бразилии не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний. После независимого расследования, проведенного в дополнение к выводам бразильского регулятора, было рекомендовано продолжить испытания», - прокомментировали инцидент в Оксфордском университете.