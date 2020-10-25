Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Количество заразившихся COVID-19 в России превысило 1,5 млн

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Количество заразившихся COVID-19 в России превысило 1,5 млн
больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России с начала пандемии превысило 1,5 миллиона. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 513 877 человек. Согласно последней информации, наименьшие темпы прироста за минувшие сутки были зафиксированы в Чеченской Республике (0,4%), Подмосковье, Чувашской Республике, Дагестане и Татарстане (0,6%).

В Москве, в частности, за прошедшие 24 часа выявили 4 455 новых заболевших COVID-19, в Петербурге – 709, в Московской области – 491, в Нижегородской области – 396, а в Ростовской области – 306.

ЕТ

В мире

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что депутаты Верховной рады готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за «нанесенный ущерб».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью