Количество заразившихся COVID-19 в России превысило 1,5 млн

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25 октября 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России с начала пандемии превысило 1,5 миллиона. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 513 877 человек. Согласно последней информации, наименьшие темпы прироста за минувшие сутки были зафиксированы в Чеченской Республике (0,4%), Подмосковье, Чувашской Республике, Дагестане и Татарстане (0,6%).

В Москве, в частности, за прошедшие 24 часа выявили 4 455 новых заболевших COVID-19, в Петербурге – 709, в Московской области – 491, в Нижегородской области – 396, а в Ростовской области – 306.