Жириновский призвал забрать у доктора Мясникова диплом

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25 октября 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Жириновский , Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить главного врача столичной больницы №71 Александра Мясникова права заниматься медицинской деятельностью после его слов о влиянии туристических поездок на распространение коронавирса.

Жириновский возмутился, что СМИ, которые приглашают Мясникова в качестве эксперта, объявили об отсутствии влияния летних поездок на заболеваемость COVID-19. По его словам, во всем мире ужесточают ограничения, закрывают развлекательные заведения и вводят комендантский час, а врач такое говорит.

«Я бы на месте Михаила Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать», - высказал депутат радиостанции «Комсомольская правда».

Он добавил, что на отдыхе россияне часто проводят время в местах массового скопления людей, из-за чего вирус быстрее передается.

Ранее Жириновский призвал срочно запретить выезд из России с туристической целью. Позже его мнение прокомментировал Мясников.