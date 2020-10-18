Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать
18 октября 2020, 19:53[ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 в России вызвана во многом приезжающими из отпусков.
Из-за эпидемии коронавируса выезд за пределы страны должен быть закрыт, уверен Жириновский. При этом ответственных за открытие российских границ надо наказать.
В дальнейшем Жириновский предлагает возобновлять поездки только в те страны, где эпидемия остановлена. Об этом он написал в Telegram.
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