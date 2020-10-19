Доктор Мясников оценил призыв Жириновского запретить россиянам путешествия за границу из-за коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Александр Мясников, главврач одной из больниц Москвы и ведущий популярной телепрограммы о здоровье, прокомментировал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что новый подъем заражений коронавирусом в России случился из-за открытия границ и путешествий россиян за границу.

Жириновский призвал срочно запретить российским туристам выезжать за пределы страны.

По мнению доктора Мясникова, политик ошибается, считая, что вернувшись с отдыха из-за границы, российские туристы спровоцировали новую волну инфицирования коронавирусом.

Мясников объяснил: "Никто ничего не привозил. Потому что никакой КОВИД никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем". Теледоктор рассказал, что подъем и снижение заболеваемости COVID-19 будет развиваться по синусоиде с периодом в несколько месяцев, и со временем увеличится число бессимптомных носителей вируса и снизится доля тяжелых больных.

Мясников посоветовал людям понять, что COVID-19 останется в человеческой популяции навсегда, как грипп, ВИЧ, гепатиты, туберкулезная палочка, пневмококк.

Теледоктор призвал прекратить "дергаться" и вводить разные ограничения. Как объяснил Мясников, общество должно планировать действия и перестраивать медицину на сосуществование с новым вирусом, "пока ковид не выродится в простое ОРЗ".

"Мы не отсидимся за высокими заборами и железными дверями", - подчеркнул он. Мясников отметил, что у 20% населения появились антитела, соответственно, с вирусом уже встретилось 20 миллионов человек.

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, сколько действуют антитела к новой коронавирусной инфекции.