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Эпидемиолог Тотолян рассказал об исчезновении антител у 20% переболевших COVID-19

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Эпидемиолог Тотолян рассказал об исчезновении антител у 20% переболевших COVID-19
медик, фото: pixabay.com

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, сколько действуют антитела к новой коронавирусной инфекции. По его словам, около 15-20% переболевших теряют их в течение нескольких месяцев.

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - пояснил он в эфире канала "Россия 1".

Ранее инфекционист Владислав Жемчугов назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег. Он считает, что наличие защитных белков не освободит человека от соблюдения масочного режима.

БА

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