Эпидемиолог Тотолян рассказал об исчезновении антител у 20% переболевших COVID-19
18 октября 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]
Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, сколько действуют антитела к новой коронавирусной инфекции. По его словам, около 15-20% переболевших теряют их в течение нескольких месяцев.
«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - пояснил он в эфире канала "Россия 1".
Ранее инфекционист Владислав Жемчугов назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег. Он считает, что наличие защитных белков не освободит человека от соблюдения масочного режима.
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