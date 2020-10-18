Эпидемиолог Тотолян рассказал об исчезновении антител у 20% переболевших COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 октября 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixabay.com

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, сколько действуют антитела к новой коронавирусной инфекции. По его словам, около 15-20% переболевших теряют их в течение нескольких месяцев.

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - пояснил он в эфире канала "Россия 1".

Ранее инфекционист Владислав Жемчугов назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег. Он считает, что наличие защитных белков не освободит человека от соблюдения масочного режима.