Журналист Колесников перечислил меры по защите Путина от коронавируса
18 октября 2020, 14:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: НТВ
Безопасность президента России - это государственная тайна, но журналист кремлевского пула Андрей Колесников рассказал немного о мерах, которые предпринимают, чтобы снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией Владимира Путина.
«… не надо никуда ехать, ни до какого Ново-Огарёво, где остановился Путин … Там были проверенные оператор и личный фотограф, проверенные, я имею в виду, на предмет короновируса», - пояснил он в эфире телеканала НТВ.
Колесников отметил, что перед очной встречей с Путиным его оппоненты обязаны провести двухнедельный карантин.
«Вдруг ты включаешь ТВ, смотришь, а Сечин разговаривает с ним без маски или глава МЧС, например. Все они, так или иначе, проходили процедуру самоизоляции перед встречей с президентом», - уточнил он.
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