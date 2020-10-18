Журналист Колесников перечислил меры по защите Путина от коронавируса

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18 октября 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Безопасность президента России - это государственная тайна, но журналист кремлевского пула Андрей Колесников рассказал немного о мерах, которые предпринимают, чтобы снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией Владимира Путина.

«… не надо никуда ехать, ни до какого Ново-Огарёво, где остановился Путин … Там были проверенные оператор и личный фотограф, проверенные, я имею в виду, на предмет короновируса», - пояснил он в эфире телеканала НТВ.

Колесников отметил, что перед очной встречей с Путиным его оппоненты обязаны провести двухнедельный карантин.

«Вдруг ты включаешь ТВ, смотришь, а Сечин разговаривает с ним без маски или глава МЧС, например. Все они, так или иначе, проходили процедуру самоизоляции перед встречей с президентом», - уточнил он.