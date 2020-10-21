Жириновский запретил входить в его приемную с температурой и без прививки от коронавируса
21 октября 2020, 15:01[ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский разместил на входе в свою приемную объявление, что не впустит в кабинет людей с температурой и без прививки против новой коронавирусной инфекции. Соответствующее фото он разместил в своем Телеграм-канале.
«Без прививки от коронавируса не входить!», «Внимание, никаких рукопожатий, подарков, объятий и поцелуев!», «С температурой и недомоганием не входить!» - гласят размещенные на двери таблички.
При этом над дверьми в приемную крупными красными буквами написано, что в здании карантин.
Ранее Жириновский назвал преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию.
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