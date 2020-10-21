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Жириновский запретил входить в его приемную с температурой и без прививки от коронавируса

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский запретил входить в его приемную с температурой и без прививки от коронавируса
фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский разместил на входе в свою приемную объявление, что не впустит в кабинет людей с температурой и без прививки против новой коронавирусной инфекции. Соответствующее фото он разместил в своем Телеграм-канале.

«Без прививки от коронавируса не входить!», «Внимание, никаких рукопожатий, подарков, объятий и поцелуев!», «С температурой и недомоганием не входить!» - гласят размещенные на двери таблички. 

При этом над дверьми в приемную крупными красными буквами написано, что в здании карантин.

Ранее Жириновский назвал преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию.

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