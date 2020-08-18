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Адвокат Ефремова ответил на иск в 1 рубль от потерпевших: «Это слишком большая сумма компенсации»

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Адвокат Ефремова ответил на иск в 1 рубль от потерпевших: «Это слишком большая сумма компенсации»
фото: суд, pixabay.com

Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, сообщил, что сторона защиты согласна с приобщением к материалам дела  иска в размере одного рубля. Однако он заметил ошибки в его составлении.

«Хочу обратить внимание, что в тексте иска сказано "ДТП, совершенное Ефремовым". Но это еще даже суд не установил. Так что иск составлен неграмотно. Но я не против его приобщения, это право потерпевших», - высказал он в суде.

Кроме того, Пашаев заявил, что «один рубль - это слишком большая сумма компенсации для потерпевших». По его словам, моральные страдания, как и каждый товар имеют ценность, и они «наконец-то реально оценили» свои. Адвокат Ефремова назвал обоснованными только требования старшего сына Захарова, заявившего иск на сумму 6,5 млн рублей.

«Вот он реально пострадал. А остальным телеканалы столько заплатили за участие в ток-шоу про это ДТП, что им работать еще долго не надо будет», - добавил он.

Пашаев также пожаловался, что суд предоставил стороне защиты актера слишком мало времени для подготовки представления своих доказательств. Он отметил, что им надо проанализировать целый пласт информации, оглашенной сегодня. При этом адвокат сообщил о нескольких свидетелях с их стороны.

18 августа в Пресненском суде Москвы рассматривается дело о смертельном ДТП с участием  Ефремова.

БА

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