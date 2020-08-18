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Сын погибшего в ДТП с участием Ефремова заявил иск к актёру на 6,5 млн рублей

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сын погибшего в ДТП с участием Ефремова заявил иск к актёру на 6,5 млн рублей
фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Виталий Захаров, сын погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил иск к актёру на 6,5 млн рублей. Об этом сообщил представитель потерпевшего Виталий Аверцев во вторник, 18 августа.

«Прошу признать моего доверителя потерпевшим и выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 6 млн 500 тысяч рублей», - высказал он.

Кроме того, Захаров-младший, отвечая на вопросы судьи, отметил, что Ефремов заслуживает максимального наказания за содеянное.

Ранее сообщалось, что 18 августа в Пресненском суде Москвы рассматривается дело о смертельном ДТП с участием актера. Ефремов явился на заседание после недавней госпитализации в прединсультном состоянии.

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