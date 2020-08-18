Сын погибшего в ДТП с участием Ефремова попросил для актера максимального наказания

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18 августа 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, pixabay.com

Младший сын погибшего в ходе дорожно-транспортного происшествия с участием актера Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова во вторник попросил суд назначить артисту максимальное наказание.

Валерий Захаров на вопрос, какое наказание для Михаила Ефремова он считает справедливым, заметил, что это предусматривает Уголовный кодекс, а также подчеркнул, что артист, по его мнению, заслуживает максимального наказания за содеянное.

Известно, что сегодня в рамках заседания будут допрошены все потерпевшие по делу о ДТП со смертельным исходом: два сына погибшего, его вдова и родной брат.