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Хирург оценил быструю выписку Ефремова после инсульта

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

Хирург оценил быструю выписку Ефремова после инсульта
фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал информацию о выписке актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.

«Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение», - пояснил он.

Бабунашвили отметил, что при легком течении заболевания быстрая выписка возможна, но если состояние пациента тяжелое, то его могут продержать в больнице и месяц. Однако он пояснил, что если суженная артерия восстановилась, то человека можно отправить домой уже через день: «От сужения и, более того, перекрытия сосудов могут возникнуть последствия, которые потребуют уже более длительного лечения».

Врач добавил, что каждый случай рассматривается индивидуально, но если выписка прошла корректно, то серьёзных последствий не будет.

Ранее лечащий врач Ефремова раскрыл подробности о состоянии актера. 

БА

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