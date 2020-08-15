Врач Ефремова раскрыл подробности о состоянии актера: «Была угроза для жизни»

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15 августа 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: госпитализация Михаила Ефремова, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Борис Круглов, лечащий врач обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, рассказал о состоянии артиста после госпитализации. Известно, что его забрали на «скорой» прямо из зала Пресненского суда в Москве.

«… была угроза для жизни. Такой стресс. У него развивался инсульт. Мы бы плохо работали, если бы инсульт случился. Это скорее прединсульт. Тут все зависит от медицинской помощи, вовремя это предупредить. "Скорая помощь" консультировалась со мной. Я пытался отговорить от госпитализации, и адвокату говорил», - пояснил он, отметив, что Ефремова скоро могут выписать.

Круглов добавил, что актер настаивает на домашнем продолжении лечения. По его словам, он наблюдает семью Ефремова около 20 лет.

Ранее врач рассказал, что Ефремов был первым, кто испытал препарат против коронавируса.