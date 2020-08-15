Врач Ефремова раскрыл подробности о состоянии актера: «Была угроза для жизни»
15 августа 2020, 08:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Борис Круглов, лечащий врач обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, рассказал о состоянии артиста после госпитализации. Известно, что его забрали на «скорой» прямо из зала Пресненского суда в Москве.
«… была угроза для жизни. Такой стресс. У него развивался инсульт. Мы бы плохо работали, если бы инсульт случился. Это скорее прединсульт. Тут все зависит от медицинской помощи, вовремя это предупредить. "Скорая помощь" консультировалась со мной. Я пытался отговорить от госпитализации, и адвокату говорил», - пояснил он, отметив, что Ефремова скоро могут выписать.
Круглов добавил, что актер настаивает на домашнем продолжении лечения. По его словам, он наблюдает семью Ефремова около 20 лет.
Ранее врач рассказал, что Ефремов был первым, кто испытал препарат против коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.