Ефремов один из первых испытал препарат против коронавируса на себе

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Борис Круглов, лечащий врач обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, рассказал об испытаниях препарата против новой коронавирусной инфекции на артисте.

«… мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую. В соответствии с законом препараты, которые находятся на регистрации, могут использоваться по жизненным показаниям. А для Ефремова это жизненные показания — достаточно серьезные проблемы с дыхательной системой, не только с сосудами головного мозга», - пояснил он.

Круглов отметил, что актер спокойно посещал разные заведения, зная, что не заболеет. По его словам, препарат состоит из смеси «известных противовирусных средств», которые оказывают эффективное воздействие на организм.

Кроме того, он объяснил, что Ефремов не наркоман и не алкоголик. Круглов подчеркнул, что актер мог 8-9 месяцев не принимать спиртное, а во время аварии в его крови были найдены не запрещенные вещества, а снотворное.