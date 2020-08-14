Адвокат Ефремова поставил свою подпись под признанием вины актера

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14 августа 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

адвокат Эльман Пашаев, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В пятницу стало известно, что адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев поставил свою подпись в документе, где артист признается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно последней информации, в вышеуказанном документе, попавшем в распоряжение журналистов, также есть подпись самого Михаила Ефремова. В признании говорится, что он раскаивается в содеянном в полном объеме и обязуется впредь подобного не совершать.

После актер отказался признавать свою вину, так как, по его утверждению, не помнит, был ли он сам за рулем. Эльман Пашаев также подтвердил данную информацию.