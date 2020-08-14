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Адвокат Ефремова поставил свою подпись под признанием вины актера

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Адвокат Ефремова поставил свою подпись под признанием вины актера
адвокат Эльман Пашаев, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В пятницу стало известно, что адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев поставил свою подпись в документе, где артист признается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно последней информации, в вышеуказанном документе, попавшем в распоряжение журналистов, также есть подпись самого Михаила Ефремова. В признании говорится, что он раскаивается в содеянном в полном объеме и обязуется впредь подобного не совершать.

После актер отказался признавать свою вину, так как, по его утверждению, не помнит, был ли он сам за рулем. Эльман Пашаев также подтвердил данную информацию.

ЕТ

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