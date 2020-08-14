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В суд поступил ответ на запрос о состоянии здоровья Михаила Ефремова

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В суд поступил ответ на запрос о состоянии здоровья Михаила Ефремова
Тонометр. Фото: pixabay.com

Пресненский суд Москвы получил из Боткинской больницы ответ на запрос о состоянии здоровья актера Михаила Ефремова.

Пресс-секретарь суда Лела Кокая отметила: ответ  поступил в суд, но оглашать его содержание нельзя.

После того, как во вторник артиста  из Пресненского горсуда увезли на скорой в медицинское учреждение с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа. Между тем адвокат актера Эльман Пашаев сообщил в эфире Первого канала, что заседание могут перенести, если здоровье его подзащитного не улучшится.

Ранее сообщалось: политолог сообщил о спасении врачами пережившего микроинсульты Лукашенко.

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