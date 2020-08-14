В суд поступил ответ на запрос о состоянии здоровья Михаила Ефремова
14 августа 2020, 14:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Пресненский суд Москвы получил из Боткинской больницы ответ на запрос о состоянии здоровья актера Михаила Ефремова.
Пресс-секретарь суда Лела Кокая отметила: ответ поступил в суд, но оглашать его содержание нельзя.
После того, как во вторник артиста из Пресненского горсуда увезли на скорой в медицинское учреждение с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа. Между тем адвокат актера Эльман Пашаев сообщил в эфире Первого канала, что заседание могут перенести, если здоровье его подзащитного не улучшится.
Ранее сообщалось: политолог сообщил о спасении врачами пережившего микроинсульты Лукашенко.
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