Пашаев прокомментировал подписанный им и Ефремовым протокол о признании вины в ДТП

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Эльман Пашаев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, прокомментировал публикацию документа, в котором указано, что актер признает свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы.

«… первоначально он же ничего не понимал, он же ничего не знал, поэтому он признавал свою вину. Потому что со всех сторон все говорили… Он признал свою вину. Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определённые материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины. Это как раз 17 июня — через восемь дней после совершения преступления, обратите внимание», - пояснил он RT.

Пашаев отметил, что тогда попросил Ефремова не торопиться. Он добавил, что актер уже находится дома после госпитализации, но подробности его состояния узнает вечером при личном общении.

Ранее врач рассказал, что Ефремов был первым, кто испытал препарат против коронавируса.