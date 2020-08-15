Пашаев прокомментировал подписанный им и Ефремовым протокол о признании вины в ДТП
15 августа 2020, 13:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, прокомментировал публикацию документа, в котором указано, что актер признает свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы.
«… первоначально он же ничего не понимал, он же ничего не знал, поэтому он признавал свою вину. Потому что со всех сторон все говорили… Он признал свою вину. Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определённые материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины. Это как раз 17 июня — через восемь дней после совершения преступления, обратите внимание», - пояснил он RT.
Пашаев отметил, что тогда попросил Ефремова не торопиться. Он добавил, что актер уже находится дома после госпитализации, но подробности его состояния узнает вечером при личном общении.
Ранее врач рассказал, что Ефремов был первым, кто испытал препарат против коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.