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Ефремов приехал в Пресненский суд на слушание дела о ДТП со смертельным исходом

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ефремов приехал в Пресненский суд на слушание дела о ДТП со смертельным исходом
Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актера Михаила Ефремова, который из-за плохого самочувствия должен соблюдать постельный режим, повезли в Пресненский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о ДТП со смертельным исходом.

Согласно информации журналистов, артист, выходя из подъезда своего дома, шел очень медленно. Ему непросто было садиться в машину. Из автомобиля до дверей суда Ефремов смог добраться самостоятельно. Уточняется, что он надел пиджак, хотя до этого предпочитал появляться на публике в обычных футболках.

Известно, что судебное заседание назначено на 10.00. Неделю назад Михаила Ефремова увезли из здания суда на "скорой", поскольку ему стало плохо. Несколько дней он находился в больнице.

ЕТ

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