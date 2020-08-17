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Ефремов по собственному желанию выписался из больницы

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ефремов по собственному желанию выписался из больницы
Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

В понедельник, 17 августа, стало известно, что российский актер Михаил Ефремов выписался из Боткинской больницы по собственному желанию. Состояние артиста оценивается как удовлетворительное.

В озвученной в суде справке из медицинского учреждения уточняется, что Михаилу Ефремову порекомендовали наблюдаться у врачей, принимать лекарственные препараты, а также отказаться от курения.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что у его подзащитного были обнаружены хроническая обструктивная болезнь легких и острое нарушение мозгового кровообращения. 

Напомним, Ефремов является фигурантом дела о ДТП со смертельным исходом.

ЕТ

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