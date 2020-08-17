Адвокат сообщил о «жутких условиях» в квартире Ефремова в центре Москвы

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17 августа 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат Эльман Пашаев днем в понедельник, 17 августа, в суде назвал "жуткими" условия жизни под домашним арестом своего подзащитного – знаменитого российского актера театра и кино Михаила Ефремова.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты на продление домашнего ареста Михаилу Ефремову до января будущего года.

Эльман Пашаев, объясняя, почему его подзащитному необходимы ежедневные прогулки, сообщил, что дома у актера газовая печь, вследствие чего в помещениях очень большая влажность. Дом, по словам адвоката, расположен в центре Москвы, он крайне старый. Более того, дышать в комнатах очень тяжело, так как в них жарко. "Условия жуткие", – подчеркнул юрист.