Адвокат просит позволить Ефремову ежедневно гулять под домашним арестом
17 августа 2020, 15:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Защита знаменитого российского актера Михаила Ефремова просит Мосгорсуд позволить ему ежедневные прогулки под домашним арестом, чтобы артист мог поддерживать "моральное и физическое состояние".
Ранее Пресненский суд Москвы в рамках предварительного слушания уголовного дела о ДТП со смертельным исходом продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января следующего года.
Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что считает постановление суда необоснованным и подлежащим изменению. Юрист подчеркнул, что необходимо учесть право Ефремова на достойное обращение и позволить ему прогулки ежедневно не менее одного часа.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.