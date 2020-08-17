Адвокат просит позволить Ефремову ежедневно гулять под домашним арестом

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17 августа 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актер Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Защита знаменитого российского актера Михаила Ефремова просит Мосгорсуд позволить ему ежедневные прогулки под домашним арестом, чтобы артист мог поддерживать "моральное и физическое состояние".

Ранее Пресненский суд Москвы в рамках предварительного слушания уголовного дела о ДТП со смертельным исходом продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января следующего года.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что считает постановление суда необоснованным и подлежащим изменению. Юрист подчеркнул, что необходимо учесть право Ефремова на достойное обращение и позволить ему прогулки ежедневно не менее одного часа.