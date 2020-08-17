Адвокат Ефремова резко ответил на вопрос о диагнозе актера

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17 августа 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, вновь прокомментировал его диагноз. Известно, что артиста госпитализировали с подозрением на инсульт прямо из Пресненского суда в Москве, сообщает kp.ru.



«Те, кто не верит в состояние Михаила – эти люди потеряли совесть и мораль», - высказал он.

Кроме того, Пашаев, намерен обратиться к суду с просьбой о разрешении прогулок, но с сохранением домашнего ареста для подзащитного. Друзья Ефремова рассказали, что актер дышит свежим воздухом ночью: «Можно сказать – гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку».

Собеседник отметил, что актер не собирается скрываться, и это невозможно из-за электронного браслета.

Ранее Пашаев заявил, что врачи прописали его Ефремову постельный режим.