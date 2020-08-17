Адвокат Ефремова резко ответил на вопрос о диагнозе актера
17 августа 2020, 11:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, вновь прокомментировал его диагноз. Известно, что артиста госпитализировали с подозрением на инсульт прямо из Пресненского суда в Москве, сообщает kp.ru.
«Те, кто не верит в состояние Михаила – эти люди потеряли совесть и мораль», - высказал он.
Кроме того, Пашаев, намерен обратиться к суду с просьбой о разрешении прогулок, но с сохранением домашнего ареста для подзащитного. Друзья Ефремова рассказали, что актер дышит свежим воздухом ночью: «Можно сказать – гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку».
Собеседник отметил, что актер не собирается скрываться, и это невозможно из-за электронного браслета.
Ранее Пашаев заявил, что врачи прописали его Ефремову постельный режим.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.