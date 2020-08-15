Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Адвокат Ефремова просит суд разрешить актеру прогулки

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Адвокат Ефремова просит суд разрешить актеру прогулки
фото: Михаил Ефремов, Genrietta Peryan/globallookpress.com

Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, просит разрешить прогулки. Известно, что артист находится в прединсультном состоянии в больнице.

«Мы не говорим о залоге или о чем-то таком. Пусть остается домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки - по часу в день. Ему это необходимо по состоянию здоровья», - пояснил он.

Напомним, что во вторник Ефремова госпитализировали в плохом самочувствии из зала Пресненского суда в Москве. Состояние актера оценивается как средней степени тяжести. Пашаев отметил, что вопрос о выписке Ефремова еще не обсуждался.

Врач рассказал, что Ефремов был первым, кто испытал препарат против коронавируса. 

БА

В мире

Политолог спрогнозировал вероятную отставку Лукашенко в ближайшие 48 часов

Политолог спрогнозировал вероятную отставку Лукашенко в ближайшие 48 часов

Александр Лукашенко может покинуть должность президента Белоруссии в течение ближайших двух суток. С соответствующим прогнозом в беседе со СМИ выступил Андрей Суздальцев, российский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью