Адвокат Ефремова просит суд разрешить актеру прогулки
15 августа 2020, 09:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, просит разрешить прогулки. Известно, что артист находится в прединсультном состоянии в больнице.
«Мы не говорим о залоге или о чем-то таком. Пусть остается домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки - по часу в день. Ему это необходимо по состоянию здоровья», - пояснил он.
Напомним, что во вторник Ефремова госпитализировали в плохом самочувствии из зала Пресненского суда в Москве. Состояние актера оценивается как средней степени тяжести. Пашаев отметил, что вопрос о выписке Ефремова еще не обсуждался.
Врач рассказал, что Ефремов был первым, кто испытал препарат против коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.