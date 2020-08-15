Адвокат Ефремова просит суд разрешить актеру прогулки

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15 августа 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Михаил Ефремов, Genrietta Peryan/globallookpress.com

Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, просит разрешить прогулки. Известно, что артист находится в прединсультном состоянии в больнице.

«Мы не говорим о залоге или о чем-то таком. Пусть остается домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки - по часу в день. Ему это необходимо по состоянию здоровья», - пояснил он.

Напомним, что во вторник Ефремова госпитализировали в плохом самочувствии из зала Пресненского суда в Москве. Состояние актера оценивается как средней степени тяжести. Пашаев отметил, что вопрос о выписке Ефремова еще не обсуждался.

Врач рассказал, что Ефремов был первым, кто испытал препарат против коронавируса.