Адвокат Пашаев утверждает, что врачи прописали Ефремову постельный режим

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16 августа 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Эльман Пашаев, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в суде по делу о пьяном и смертельном ДТП, утверждает, что врачи прописали его подзащитному постельный режим. Пашаев не смог ответить, появится ли Ефремов на следующем судебном заседании.

Во вторник, 11 августа, Михаила Ефремова из Пресненского суда увезли на карете «скорой» в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Слушания были перенесены на вторник, 18 августа.

Ефремова уже выписали из больницы. Артист остается под домашним арестом. Пашаев не разглашает подробности диагноза своего подзащитного. Адвокат только отметил, что состояние Ефремова средней тяжести, - передает РИА Новости.