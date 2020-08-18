Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Трое потерпевших заявили к Ефремову иск на 1 рубль

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трое потерпевших заявили к Ефремову иск на 1 рубль
фото: суд, pixabay.com

Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны по делу ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил, что вдова, брат и младший сын погибшего заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль.

«Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда», - озвучил адвокат текст иска.

Добровинский отметил, что его доверители хотят только справедливого суда над Ефремовым, а все слова о требовании «немыслимых компенсаций» от актера были лживы. По его словам, потерпевшим не нужны «грязные деньги артиста, пропитанные кровью погибшего».

Ранее сообщалось, что старший сын Виталий Захаров заявил иск к актёру на 6,5 млн рублей. 18 августа в Пресненском суде Москвы рассматривается дело о смертельном ДТП с участием актера.

БА

В мире

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью