Скончался клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии Александр Чесноков

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13 августа 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре12 августа от тяжелой болезни скончался в больнице клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Чесноков. Он ушел из жизни на 62-м году.

Соболезнования родным и близким почившего выразил временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

– Молюсь об упокоении новопреставленного, вечная ему память, вечный покой, – написал митрополит Кирилл.

Протоиерей Александр Чесноков родился 23 января 1959 года в Тбилиси, в семье военнослужащего. В 1981 году окончил Тбилисский Государственный университет. В октябре 1987 года обвенчался со Светланой Васильевной Чесноковой в Александро-Невском храме Тбилиси. В браке вырастил пятерых детей.

В июле 1989 года, в Сионском соборе Тбилиси был рукоположен в сан иерея. Окончив Московскую духовную академию, получил учёную степень кандидата богословия.

Протоиерей Александр Чесноков служил в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», а также окормлял больных в травматологическом отделении Городской клинической больницы №1 в Краснодаре.

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 8 августа 2020 года после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни отошел ко Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

В связи со скоропостижной смертью митрополита Исидора во главе Екатеринодарской и Кубанской Епархии временно стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Церемония прощания с митрополитом Исидором прошла 10 августа в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. На панихиде присутствовали губернатор края Вениамин Кондратьев, а также председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Губернатор отметил, что Кубань понесла тяжелейшую утрату и сегодня скорбный день для православных кубанцев: «Он молился за нас, теперь мы будем молиться о нем».