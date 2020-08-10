В Краснодаре прошла церемония прощания с митрополитом Исидором

Аргументы Недели → Общество

10 августа 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня, 10 августа, в Свято-Екатерининском кафедральном соборе состоялась церемония прощания с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором. Напоминаем, что 8 августа митрополит скончался от осложнений коронавирусной инфекции.

На панихиде присутствовали губернатор края Вениамин Кондратьев, а также председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко. Губернатор отметил, что Кубань понесла тяжелейшую утрату и сегодня скорбный день для православных кубанцев: "Он молился за нас, теперь мы будем молиться о нем."

Юрий Бурлачко же отметил, что 33 года служения на благо Господа и Кубани оставили память об Исидоре, как о великом созидателе и миротворце.