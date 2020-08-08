Скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор

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8 августа 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ушел из жизни митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич). Об этом сообщает пресс-служба кубанской митрополии.

– 8 августа 2020 года после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни отошел ко Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, – сообщается на официальном сайте кубанской митрополии.

Известно также, что митрополит Исидор скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом рассказал епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) родился 25 мая 1941 года в поселке Веймарн Кингисеппского района Ленинградской области. После окончания школы обучался в Ленинградской духовной семинарии, затем академии. В 1967 году был пострижен в монашество с именем Исидор и рукоположен во иеродиакона в Александро-Невском храме Ленинграда (Красное Село).

С марта 1970 года по апрель 1971 года служил настоятелем Покровского храма в селе Козья Гора Сланцевского района Ленинградской области. С апреля 1971-го по сентябрь 1975 года служил в Георгиевском храме города Старая Русса Новгородской обл. В 1973 году возведен в сан игумена, в 1977-м – в сан архимандрита. В 1987 году назначен епископом Краснодарским и Кубанским. В 1989 году возведен в сан архиепископа. 22 февраля 2001 года возведен в сан митрополита, 3 апреля присвоен титул «Екатеринодарский и Кубанский».

Решением Священного Синода от 12 марта 2013 года назначен главой Кубанской митрополии. С 2008 года — председатель Высшего общецерковного суда. За деятельность во благо Святой Христовой Церкви имеет множество наград.

Как сообщает пресс-служба кубанской митрополии, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отпевание новопреставленного владыки возглавит управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Дионисий.

Временное управление Екатеринодарской епархией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.