После смерти владыки Исидора управление епархией доверено митрополиту Кириллу

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8 августа 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл временно стал во главе Екатеринодарской и Кубанской Епархии в связи со скоропостижной смертью митрополита Исидора.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) 8 августа скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией на 80-м году.

Отпевание новопреставленного владыки состоится 10 августа в Екатерининском кафедральном соборе после Божественной литургии, которая начнется в 8:00. Его возглавит управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Дионисий.

Свои соболезнования в связи со смертью митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора выразили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, мэр столицы Кубани Евгений Первышов.

От лица всех депутатов ЗСК Юрий Бурлачко заявил, что разделяет глубокую скорбь всех православных жителей края из-за кончины главы Кубанской митрополии.

– Ушел из жизни человек, вся жизнь которого была посвящена Богу и людям. Более 30 лет подвижнического служения Владыки Исидора связаны с нашим краем. Благодаря его непрестанным трудам и заботам на Кубани строились новые храмы, увеличивалось число прихожан, восстанавливались традиции, — говорится в тексте соболезнования.

– Нет таких слов, которыми можно было бы выразить скорбь от понесенной утраты, — написал в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что за 30 лет служения в крае митрополит Исидор сделал больше, чем многие люди за целую жизнь. При нем начали восстанавливаться и строиться новые храмы, он внес колоссальный вклад в духовно-нравственное развитие региона, возрождение кубанского казачества.

Жители края будут помнить Владыку Исидора как человека с открытой душой, очень порядочного и неравнодушного к проблемам и заботам простых людей, готового помочь в трудную минуту, приободрить и направить на путь истинный, написал Вениамин Кондратьев.

Ранее «Аргументы Недели Кубань» сообщали, что 8 августа 2020 года после тяжелой болезни отошел ко Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Митрополит Исидор скончался от осложнений, вызванных COVID-19.