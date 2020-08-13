Адвокат Добровинский прокомментировал госпитализацию Ефремова

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13 августа 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Александр Добровинский, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова в ДТП с участием Михаила Ефремова, объяснил свою позицию по поводу госпитализации актера с инсультом прямо из зала Пресненского суда в Москве.

«Я не могу судить. Я верю человеку ровно до того момента, пока он меня не обманул. Инсульт, про который говорят, проверяется очень легко – нужно сделать МРТ и КТ. И все сразу становится на свои места. С другой стороны, я получаю сотни SMS от людей, сочувствующих семье Захаровых, которые говорят, что это театр одного актера. Но люди обычно говорят то, что хотят», - высказал он.

Добровинский отметил, что заболевание Ефремова повлияет на судебный процесс, если он станет недееспособным. Однако адвокат пояснил, что это «непростая история», поскольку нужно решение консилиума врачей.

«Я не думаю, что здесь возможна коррупционная составляющая. Потому что все знают, насколько этот процесс находится под лупой», - резюмировал он.