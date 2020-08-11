Добровинский рассказал, поверил ли в госпитализацию Ефремова
11 августа 2020, 16:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Москва FM
Адвокат Александр Добровинский прокомментировал госпитализацию Михаила Ефремова из здания суда. Актеру стало плохо по дороге в Пресненский суд Москвы.
Юрист признался, что верит в то, что артист почувствовал себя плохо. По мнению юриста, Ефремову действительно могла потребоваться медицинская помощь. «Все может быть, на самом деле, но у меня нет никаких оснований не верить состоянию господина Ефремова. Однако давайте дождемся того, что скажут врачи. Я всегда исхожу из того, что я верю абсолютно всем до момента, пока меня не обманули», - заявил Добровинский.
Ранее адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина назвала «цирком» госпитализацию Ефремова.
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