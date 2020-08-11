Добровинский судится с несовершеннолетней дочерью

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11 августа 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Александр Добровинский. Фото: соцсети

Экс-возлюбленная Александра Добровинского Любовь Богуславская рассказала, что адвокат претендует на долю в квартире, принадлежащей их 11-летней дочери Полине. Адвокат проиграл девочке уже восемь судов, сообщила женщина.

Богуславская и Добровинский познакомились, когда женщина пришла к нему за юридической помощью. Потом рабочие отношения переросли в романтические, родилась дочь Полина. «В свое время мы с ним продали мой бизнес в Москве. На эти деньги купили квартиру. Добровинский сказал, чтобы я переписала на него долю, мол, так он сможет гарантировать, что с недвижимостью ничего не случится, и она всегда будет принадлежать дочке. Потом у него появилась новая возлюбленная, там родился ребенок, и к нам он потерял интерес», - поделилась Любовь. Она пожаловалась, что адвокат требовал выкупить его 10% квартиры за 420 тысяч долларов, в противном случае он грозил продать свою долю цыганам.

Любовь добавила, что Добровинский в качестве алиментов платит ребенку всего две тысячи рублей, так как его единственным официальным доходом является пенсия. Богоуславская хочет провести переоценку доли бывшего возлюбленного и выкупить ее за адекватную стоимость.