«Бесплатный» адвокат семьи Сергея Захарова приехал в суд на машине за 20 миллионов

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5 августа 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Добровинский. Фото: соцсети

Адвокат Александр Добровинский, согласившийся бесплатно представлять интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием Михаила Ефремова, приехал на судебное заседание за рулем шикарного автомобиля.

Юрист приехал на первое судебное заседание по делу актера Ефремова на кабриолете Aston Martin, стоимость которого оценивается в 20 миллионов рублей. В прошлый раз адвокат появился перед зданием суда на Rolls-Royse за 32 миллиона рублей. На вопрос о том, откуда у него столько денег на автомобили, Добровинский ответил, что он «всего лишь московский адвокат».

Ранее Юрист предположил, как могут оправдать Михаила Ефремова.