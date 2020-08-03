Юрист предположил, как могут оправдать Михаила Ефремова

Адвокат Борис Локшин поделился с журналистами мнением о том, что знаменитого актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП со смертельным исходом, могут оправдать как минимум в двух случаях.
Локшин уточнил, что для воплощения в жизнь этих сценариев понадобится "надлежащее мастерство".
По словам адвоката, в первом случае защита артиста может настаивать на том, что у автомобиля Ефремова во время движения лопнул шланг гидроусилителя, вследствие чего управление транспортным средством неожиданно стало невозможным. При данном сценарии придется провести экспертизу машины. Если поломка обнаружится, то ДТП могут связать с технической неисправностью. Юрист заметил, что сейчас подобную экспертизу сделать можно, особенно "если есть деньги".
Второй вариант, на котором могут настаивать адвокаты актера, – другой водитель. Защита может утверждать, что Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвал водителя по найму или просто постороннего человека и попросил довезти его места назначения. После случившегося человек, который был за рулем, мог скрыться, опасаясь, что его привлекут к ответственности.
Борис Локшин не исключает, что "можно вытянуть что-то еще" для оправдания Михаила Ефремова при детальном рассмотрении аварии.