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Юрист предположил, как могут оправдать Михаила Ефремова

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

Юрист предположил, как могут оправдать Михаила Ефремова
коробка переключения передач, pixabay.com

Адвокат Борис Локшин поделился с журналистами мнением о том, что знаменитого актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП со смертельным исходом, могут оправдать как минимум в двух случаях.

Локшин уточнил, что для воплощения в жизнь этих сценариев понадобится "надлежащее мастерство".

По словам адвоката, в первом случае защита артиста может настаивать на том, что у автомобиля Ефремова во время движения лопнул шланг гидроусилителя, вследствие чего управление транспортным средством неожиданно стало невозможным. При данном сценарии придется провести экспертизу машины. Если поломка обнаружится, то ДТП могут связать с технической неисправностью. Юрист заметил, что сейчас подобную экспертизу сделать можно, особенно "если есть деньги".

Второй вариант, на котором могут настаивать адвокаты актера, – другой водитель. Защита может утверждать, что Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвал водителя по найму или просто постороннего человека и попросил довезти его места назначения. После случившегося человек, который был за рулем, мог скрыться, опасаясь, что его привлекут к ответственности.

Борис Локшин не исключает, что "можно вытянуть что-то еще" для оправдания Михаила Ефремова при детальном рассмотрении аварии.

ЕТ

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