Адвокат Ефремова не сможет прийти на заседание суда

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото:Эльман Пашаев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова, заявил, что не сможет прийти на заседание суда. По его словам, в этот день ему нужно быть в другом месте.

«Я не приду, я буду в другом суде в Новосибирской области. Там дело слушается уже шесть месяцев, идет к решению. Пресненский суд не в приоритете. Я раньше просил не назначать процесс на 5 и 10 августа, а суд назначил. Как это понимать?» - высказал он.

Пашаев отметил, что будет просить председателя суда о переносе заседания, чтобы «избежать конфликтной ситуации, и все было по закону». Кроме того, он хочет провести прямую трансляцию заседаний в Интернете.

Ранее суд уже переносил предварительное слушание дела из-за неявки адвоката Ефремова.