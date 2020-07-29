Адвокат Ефремова поднимет в суде вопрос о том, был ли актер за рулем

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29 июля 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Михаил Ефремов, LAD/ globallookpress.com

Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, заявил, что поднимет в суде вопрос, находился ли артист за рулем своего автомобиля в момент аварии в центре Москвы.

«В машине он, да, находился», - пояснил он RT.

При этом Пашаев отметил, что они «никогда свою вину не признавали» и «заявили это на предварительном следствии». Адвокат добавил, что Ефремов сожалеет произошедшему, но это не значит, что он виноват.

Ранее гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП,прокомментировала нежелание артиста признавать свою вину в случившемся.

Кроме того, заседание в Пресненском суде Москвы по делу Ефремова было перенесено на 30 июля из-за неявки Пашаева.

