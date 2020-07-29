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Гражданская жена погибшего Захарова отреагировала на отказ Ефремова признать вину

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Гражданская жена погибшего Захарова отреагировала на отказ Ефремова признать вину
Фемида. Фото: pixabay.com

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прокомментировала нежелание артиста признавать свою вину в случившемся.

Женщина считает, что подобное поведение не подобает мужчине. «Он не посмотрел на меня. Прошел где-то в стороне. Он со мной никак не связывался. Что отказался признавать вину - это не мужской поступок», - сказала она.

В среду, 29 июля, должно было состояться судебное заседание по делу Ефремова, однако его пришлось перенести из-за неявки адвоката актера.

Ранее стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал до ДТП. Оказалось, что актер не состоял в труппе театра «Современник», а потому все гонорары ему выплачивались через госуслуги.

АБ

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