Гражданская жена погибшего Захарова отреагировала на отказ Ефремова признать вину
29 июля 2020, 13:46[ «Аргументы Недели» ]
Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прокомментировала нежелание артиста признавать свою вину в случившемся.
Женщина считает, что подобное поведение не подобает мужчине. «Он не посмотрел на меня. Прошел где-то в стороне. Он со мной никак не связывался. Что отказался признавать вину - это не мужской поступок», - сказала она.
В среду, 29 июля, должно было состояться судебное заседание по делу Ефремова, однако его пришлось перенести из-за неявки адвоката актера.
Ранее стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал до ДТП. Оказалось, что актер не состоял в труппе театра «Современник», а потому все гонорары ему выплачивались через госуслуги.
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