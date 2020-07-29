Сколько Ефремов зарабатывал до аварии

Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал до аварии. Актер не состоял в труппе «Современника», театр оплачивал его работу через госуслуги. Отмечается, что за последние 4 года артист заключил с «Современником» 11 контрактов, последний закончился незадолго до ДТП.
Самый дешевый контракт был заключен на 700 тысяч рублей, самый дорогой – на 7,7 миллионов. Разница в стоимости определялась количеством спектаклей, ведь за каждый выход на сцену в Москве и Подмосковье Ефремову платили по 100 тысяч рублей, а в других регионах – по 200 тысяч. Репетиции тоже были платными – 10 тысяч рублей за каждую. В сумме за 4 года театр выплатил артисту порядка 32,3 миллиона рублей, передает КП.
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