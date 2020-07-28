Адвокат Пашаев рассказал, как Ефремов готовится к суду

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28 июля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Эльман Пашаев. Фото: соцсети

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как его подзащитный готовится к суду по делу о смертельном ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

Пашаев заявил, что актер ждет, чтобы процесс быстрее завершился, потому что «устал от всего». Адвокат добавил, что Ефремов все еще болезненно переживает случившееся и согласен на любое решение суда.

«У него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения», - рассказал правозащитник.

Ранее адвокат Ефремова попросил перенести заседание по делу о ДТП с участием актера.