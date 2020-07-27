Адвокат Ефремова попросил перенести заседание по делу о ДТП с участием актера

Защита знаменитого российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания дела артиста.
Адвокат Эльман Пашаев уточнил, что защита Михаила Ефремова просит перенести заседание на срок после 5 августа в связи с занятостью в других процессах. Юрист добавил, что уже предоставил суду график своих заседаний, чтобы можно было спланировать слушания на месяц вперед без каких-либо накладок.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы назначил предварительное слушание по делу о ДТП с участием Ефремова на 29 июля.
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