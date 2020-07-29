Заседание в суде по делу Ефремова перенесено из-за неявки его адвоката

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29 июля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

адвокат Эльман Пашаев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сегодня заседание в Пресненском суде Москвы по делу Михаила Ефремова было перенесено на четверг, 30 июля, из-за неявки адвоката заслуженного артиста России Эльмана Пашаева.



У здания суда собрались журналисты. Им удалось пообщаться с адвокатом родных погибшего Сергея Захарова Александром Добровинским. Адвокат потерпевших по делу Ефремова заявил, что актер не признал свою вину, и это уже зафиксировано в материалах уголовного дела.

«Сначала признавал, а потом отказался», — уточнил Добровинский. Также защитник родственников Захарова добавил, что Михаил Олегович все еще не извинился перед семьей погибшего Захарова.

По словам Добровинского, его подзащитные согласятся на любой вердикт суда. Адвокат отметил, что семья покойного Сергея Захарова находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии.

Ранее адвокат Ефремова Пашаев сообщил, что Михаил Олегович не признает вину. Адвокат рассказал о процессе переговоров о компенсации с семьей погибшего в автомобильной аварии Сергея Захарова.

Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал до ДТП.