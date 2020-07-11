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Адвокат Ефремова: родные Захарова превратили историю с ДТП в коммерческий объект

, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Адвокат Ефремова: родные Захарова превратили историю с ДТП в коммерческий объект
адвокат Эльман Пашаев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы знаменитого актера Михаила Ефремова, рассказал о процессе переговоров о компенсации с семьей погибшего в автомобильной аварии Сергея Захарова.

Юрист заявил, что родные Захарова превратили историю со смертельным ДТП в настоящий "коммерческий объект". Пашаев заметил, что впервые в своей практике столкнулся с ситуацией, когда члены семьи погибшего буквально "рвутся в бой за деньги". Адвокат, однако, подчеркнул, что старший сын Сергея Захарова выразил готовность к ведению диалога.

Что касается остальных родственников, то, по словам Эльмана Пашаева, "народ видел, как они по телеканалам бегали, деньги собирали".

ЕТ

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