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Адвокатов по делу Ефремова предупредили о возможных последствиях за их «водевиль»

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Адвокатов по делу Ефремова предупредили о возможных последствиях за их «водевиль»
актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас осудил действия адвокатов сторон в деле актера Михаила Ефремова и заметил, что их могут ждать последствия.

Клишас посоветовал Федеральной палате адвокатов вспомнить о том, что адвокатура – это публично-правовой институт, а "не шапито". Поэтому, если ФПА не остановит "этот водевиль" по делу Ефремова, то придется привлечь другие органы, заметил сенатор.

Накануне стало известно, что в отношении Эльмана Пашаева, представляющего Михаила Ефремова, и адвоката Александра Добровинского, который представляет семью погибшего в ДТП Сергея Захарова, возбуждены дисциплинарные дела. Сами юристы не смогли объяснить суть претензий.

ЕТ

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