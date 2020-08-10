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В России за сутки умерли менее ста пациентов с коронавирусом

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки умерли менее ста пациентов с коронавирусом
фото: тест, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за сутки от коронавируса нового типа в России умерли меньше ста человек. Об этом стало известно в понедельник, 10 августа.

«За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев... За весь период по России умерло 15 001 человек … За сутки в России полностью выздоровело 3 259 человек», - пояснили в ведомстве.

При этом в Москве от коронавируса умерли 13 человек, в Свердловской области – 10 и в Санкт-Петербурге - 7.

Наибольшее число зараженных выявлено в Москве – 694, Свердловской области – 179, Санкт-Петербурге – 157, Московской области – 153 и Ростовской области – 128.

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