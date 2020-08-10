Врач назвал отличие COVID-19 от «нового летального вируса» из Китая

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10 августа 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: медик, pixabay.com

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин прокомментировал информацию о распространении «нового летального вируса» в трех провинциях Китая. Он объяснил, насколько он опаснее коронавируса.

«Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем, и тем», - пояснил он.

Кроме того, ссылаясь на данные своих коллег, Митрохин отметил, что новый вирус SFTS не представляет опасности для России. Он считает, что это будет «чем-то местным и не распространится, как коронавирус». Однако он объяснил, что пока мало данных о самом вирусе и его путях раздражения. По его словам, через неделю будет известно больше информации.

Ранее сообщалось, о семерых погибших пациентах.