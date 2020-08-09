Китай заявил, что как минимум в трех провинциях страны распространяется ещё один летальный вирус
9 августа 2020, 15:31[ «Аргументы Недели» ]
В трех провинциях Китая распространяется ещё один летальный вирус. Речь идет о вирусе SFTS, который изначально передается через укусы клещей. Также врачи полагают, что он может передаваться от человека к человеку через кровь и слизистую.
Пока известно о семерых погибших, не менее 37 человек заражено в провинции Цзянсу, 23 человека в провинции Аньхой, и неизвестное количество человек в провинции Чжэцзян.
И поскольку во всем мире к эпидемиологической обстановке в Китае приковано пристальное внимание, любые сообщения о новых вирусах вызывают тревогу.
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