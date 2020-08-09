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Китай заявил, что как минимум в трех провинциях страны распространяется ещё один летальный вирус

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Китай заявил, что как минимум в трех провинциях страны распространяется ещё один летальный вирус
Фото: Global Look Press

В трех провинциях Китая распространяется ещё один летальный вирус. Речь идет о вирусе SFTS, который изначально передается через укусы клещей. Также врачи полагают, что он может передаваться от человека к человеку через кровь и слизистую.

Пока известно о семерых погибших, не менее 37 человек заражено в провинции Цзянсу, 23 человека в провинции Аньхой, и неизвестное количество человек в провинции Чжэцзян.

И поскольку во всем мире к эпидемиологической обстановке в  Китае приковано пристальное внимание, любые сообщения о новых вирусах вызывают тревогу. 

БИ

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