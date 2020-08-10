Эпидемиолог заявил, что «маски придётся носить ближайшие два года»

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10 августа 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: человек в маске, pixabay.com

Доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов прокомментировал возобновление роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией осенью.

«То, что называется второй волной, означает, будет ли сезонный подъём... Почему я считаю, что да, велика вероятность. Первое. Все респираторные заболевания известны тем, что у них есть сезон. Мы все знаем, что осенью, в начале зимы начинается заболеваемость гриппом», - пояснил он RT.

Фаворов отметил, что подъем заболеваемости ожидается в октябре. По его словам, в этот период пациенты будут тяжелее переносить инфекцию, чем летом. Кроме того, он считает, что до осени вводить строгие ограничительные меры, как в марте, не стоит.

Эксперт добавил, что нравится людям или нет, но маски придется носить ближайшие два года: «Я терпеть не могу маску, но я её ношу. По сравнению с тем, что вы несёте как источник другим людям, если вы больны, то ничего, можно поносить эту маску, ничего с вами не случится». Он объяснил, что средства индивидуальной защиты позволяют снизить дозу передаваемого вируса. Без вакцины коронавирусная эпидемия продлится три-четыре года, с вакциной — ещё два, предположил Фаворов.